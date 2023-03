Enorme voragine si apre in Turchia: il VIDEO dall’alto

Una voragine di grosse dimensioni è comparsa negli ultimi giorni in Turchia, nei pressi della città di Konya, situata sull’altopiano centrale dell’Anatolia.

L’enorme buca presenta dimensioni notevoli, come possiamo vedere dalle immagini girate col drone: misura infatti 37 metri di diametro e 12 di profondità. Sembra inoltre sia destinata ad ingrandirsi ancora.

TURKIA. Después del gran terremoto del 6 de febrero se formaron varios sumideros en Turquía. Este fue descubierto en Konya el 24 de febrero después de un terremoto M4.3: tiene un diámetro de 37 metros y una profundidad de 12 metros. pic.twitter.com/770zlt9jC3 — Liliana Franco (@lilianaf523) February 25, 2023

Le cause sono ancora incerte. In molti hanno pensato a una formazione legata agli eventi sismici che hanno colpito il paese, ma per alcuni esperti locali, il fenomeno non sarebbe riconducibile ai terremoti.

Secondo il professor Fetullah Arık, direttore del Centro di ricerca e applicazione di Obruk presso l’Università tecnica di Konya (KTÜN), non è possibile stabilire al momento alcuna relazione significativa tra i recenti terremoti e l’improvvisa comparsa di questa voragine.