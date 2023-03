Meteo, comincia la primavera meteorologica, ma con tanti dubbi!

Â

Inizia ufficialmente, sul calendario meteo-climatico italiano, la primavera meteorologica proprio oggi 1 marzo. Da non confondersi con la data astronomica, corrispondente all’equinozio di primavera atteso il 20 marzo!

Comincia la primavera, ma lo fa certamente con clima tutt’altro che primaverile! Una depressione continua a stazionare nel Tirreno e a dar vita a sistemi nuvolosi molto ampi e ricchi di piogge. Uno di questi sta attraversando gran parte del centro e del nord Italia, pronto a bagnare molte regioni. Cadrà la neve al nord a quote di medio-alta collina, con comparse fino in pianura sull’Emilia, come già anticipato ieri.

Questa depressione farà la voce grossa fino al termine della settimana specie sulle regioni del medio-basso Tirreno e il medio Adriatico, mentre al nord da domani avanzerà un miglioramento sempre più marcato.

Le incertezze su questo avvio di primavera meteorologica sono più che evidenti anche nel prosieguo del mese! Tanti si aspetterebbero giornate sempre più stabili e miti, ma pare che così non sarà . Il vortice polare sta subendo gli effetti di un pesante Stratwarming (riscaldamento stratosferico) e sta assumendo un nuovo volto che apporterà modifiche sostanziali nell’impianto barico tra Atlantico ed Europa.

Difficile ad ora l’arrivo del gelo direttamente in Italia, ma le perturbazioni atlantiche potrebbero finalmente risvegliarsi e transitare sul Mediterraneo a più riprese già dalla prossima settimana, portando piogge frequenti e temperature in linea col periodo.