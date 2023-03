Terribile incidente ferroviario in Grecia: due treni si scontrano, oltre 30 vittime

Un terribile incidente ferroviario si è verificato in Grecia nella tarda serata di ieri: un treno merci e un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco si sono scontrati violentemente. Uno dei vagoni, in seguito all’incidente, avrebbe preso fuoco, e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate all’interno.

Secondo le ultime notizie, il bilancio è drammatico: 36 morti e almeno 85 feriti. I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese. Il treno passeggeri aveva a bordo all’incirca 350 persone.

Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto”. Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, affermano i soccorritori. Impiegate anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati. “Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita. È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri”, ha detto un soccorritore al lavoro sul luogo dell’incidente.