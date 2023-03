Allerta meteo della Protezione Civile: maltempo al centro-sud, temporali in Sicilia

Il vortice depressionario posizionato sul Tirreno continuerà a determinare condizioni di diffuso maltempo anche nella giornata di domani sulle regioni centro-meridionali, come vi abbiamo già illustrato in un altro articolo. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo valida per Venerdì 3 Marzo, rivolta in particolar modo alla Sicilia, dove il maltempo sarà più intenso.

Maltempo: piogge e temporali al Sud

I fenomeni in particolare sulla Sicilia. Allerta gialla in tre regioni.

Avviso meteo del 2 marzo