Volo da incubo su aereo Lufthansa partito dagli Usa: forte turbolenza provoca diversi feriti, il VIDEO

Volo da incubo per i passeggeri di un aereo Lufthansa partito dal Texas, negli Usa, e diretto in Germania. L’aereo, nella notte di Mercoledì, è stato colpito da una forte turbolenza che ha costretto il pilota a deviare all’aeroporto internazionale di Dulles, in Virginia.

In seguito al forte scuotimento a cui è stato sottoposto per diversi minuti l’aereo, alcune persone sono rimaste ferite. Sette passeggeri sarebbero stati ricoverati in ospedale.

L’Airbus A330 “è atterrato sano e salvo” intorno alle 21:12 di Giovedì, ora locale, a Dulles e le persone ferite sono state trasportate negli ospedali locali, secondo un portavoce della Metropolitan Washington Airports Authority. L’equipaggio ha riferito di aver incontrato forti turbolenze a 37.000 piedi sopra il Tennessee, circa 90 minuti dopo il decollo.

Tante le testimonianze dei passeggeri condivise sui social network. Uno di loro ha raccontato che l’aereo è andato in “caduta libera” mentre stava iniziando il servizio della cena: “Persone e cibo sono volati per aria, colpendo e persino danneggiando il soffitto dell’aereo”, si legge.

Ecco le immagini girate all’interno dell’aereo subito dopo la turbolenza.

THE VIEW FROM INSIDE: New video shows food that went flying from what passengers describe as a “free fall" on Lufthansa Flight 469. The plane was flying from Austin to Frankfurt when it diverted to Dulles due to significant turbulence. @nbcwashington pic.twitter.com/hwvG61hQUp

— Michael Pegram (@MichaelPNews) March 2, 2023