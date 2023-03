Meteo: week-end ancora incerto, il ciclone non molla su alcune regioni

Il ciclone Juliette continua a girovagare, da ormai una settimana, all’interno del Mediterraneo ed in particolare sul basso Tirreno dove è ancora artefice di parecchie note instabili. Addirittura nelle ultime ore si è nuovamente intensificato grazie al contributo di aria secca stratosferica che, in contrasto con l’aria umida in risalita dal basso Mediterraneo, ha favorito la formazione di temporali e grandinate all’estremo sud.

Il ciclone continuerà ad interessare il sud nel week-end, specie nella giornata di sabato 4 marzo. Piogge coinvolgeranno Sicilia, Calabria, Basilicata e soprattutto in Puglia dove avremo fenomeni insistenti per gran parte della giornata. Un po’ di piogge residue anche su Molise e zone interne della Campania, mentre altrove avanzerà il miglioramento. Sempre stabile invece al nord, sia sabato che domenica.

Domenica 5 marzo sarà l’ultima giornata di vita di questo ciclone. Le ultime piogge interesseranno Puglia, Sicilia e Calabria, dopodiché si esauriranno definitivamente assieme al ciclone, destinato a perdere del tutto consistenza. Conseguirà, ad inizio settimana, un breve miglioramento su tutto il sud col ritorno dei cieli sereni.