Meteo oggi: pressione in calo, tempo instabile specie al centrosud

Pressione in nuova temporanea diminuzione e condizioni di instabilità sparsa nella giornata di oggi, Lunedì 6 Marzo. Vediamo cosa ci attende nelle prossime ore.

Al Nord: tempo variabile con nubi abbastanza diffuse che si alterneranno a locali aperture nel corso della giornata. Tempo nel complesso asciutto, salvo piogge su Liguria orientale, appennino tosco-emiliano, e piovaschi sparsi su zone alpine/prealpine del Nord-Est.

Al Centro: condizioni di variabilità con annuvolamenti e schiarite, più frequenti sui settori adriatici, meno su quelli tirrenici. Precipitazioni sparse su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna (qui nella seconda parte del giorno).

Al Sud: al mattino tempo instabile con possibilità di piogge su Campania, Basilicata tirrenica e settori occidentali della Calabria, più asciutto altrove con nuvolosità che si alternerà a schiarite anche ampie. Nel pomeriggio peggioramento con nubi e piogge in arrivo su Sicilia, Calabria e ancora Campania, qui anche con temporali in serata. Tempo asciutto su Puglia, Molise, Basilicata salvo occasionali piovaschi.

Le temperature saranno in lieve diminuzione al Centro-Nord, in leggero aumento invece al Sud, in particolare sui settori adriatici, per effetto delle correnti di libeccio, che soffierà sostenuto su gran parte delle regioni centro-meridionali.