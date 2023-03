Forti terremoti nelle Filippine: crolla tetto di un centro commerciale

Due forti scosse di terremoto si sono verificate nelle ultime ore nelle Filippine, sull’isola di Mindanao. La prima magnitudo 6 alle 7:02 ora italiana (15:02 ora locale), la seconda magnitudo 5.6 alle 9:47 ora italiana.

La prima scossa, più intensa, localizzata a una quindicina di chilometri dalla municipalità di Compostela, nella provincia di Davao, ha causato vari danni e alcuni crolli, specialmente nelle città vicine all’epicentro: si segnalano crepe in diversi edifici, caduta di oggetti in abitazioni e negozi, frane e smottamenti lungo le strade. Pezzi del soffitto sono crollati in un centro commerciale a Tagum City, come vediamo dalle immagini.Â

Al momento comunque non vengono segnalati feriti o vittime. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â