Lazio: due aerei ultraleggeri si scontrano nei cieli di Guidonia, uno precipita fra le case

Un tragico incidente si è verificato poco fa nel Lazio, nell’area di Guidonia, in provincia di Roma. Due aerei ultraleggeri si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11.40 di stamane. Uno è caduto in un campo in zona laghetto San Giovanni, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l’altro si è schiantato in un’area abitata a Colle Fiorito, frazione di Guidonia, finendo fra due abitazioni situate in via Casal Bianco.

Secondo le ultime notizie, i due piloti hanno perso la vita. I due aerei coinvolti nell’incidente sono dei Piaggio Siae 208 del 60esimo Stormo, il reparto dell’Aeronautica Militare dell’aeroporto di Guidonia “Alfredo Barbieri”, a bordo di ciascuno dei quali c’era un aviere.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.