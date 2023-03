Meteo oggi 7 Marzo: tempo variabile con piogge in arrivo su diverse regioni

Anche la giornata odierna trascorrerà all’insegno della variabilità meteorologica, con nubi, schiarite e qualche pioggia. Vediamo le previsioni dettagliate per oggi 7 Marzo 2023:

Al Nord – Cieli in genere nuvolosi o coperti, maggiori schiarite al mattino sull’Emilia Romagna. Previste piogge e locali temporali sulla Liguri di Levante, dal pomeriggio occasionali precipitazioni anche su settori alpini e prealpini. Altrove prevarranno condizioni di tempo asciutto.

Al Centro – Tempo inizialmente stabile su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata peggioramento sulle regioni tirreniche, piogge sparse in arrivo su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria. Asciutto sulle regioni adriatiche.

Al Sud – Nuvolosità frastagliata sulle regioni tirreniche, con possibili deboli piogge specie nelle ore pomeridiane su Campania, Calabria tirrenica, Sicilia nord-orientale. Qualche isolato rovescio pomeridiano anche sulla Puglia meridionale. Altrove asciutto e ampi spazi soleggiati.

Temperature previste pressoché stazionarie. Ventilazione di libeccio (S-W) con rinforzi su area ligure, Emilia e aree interne del Centro-Sud.