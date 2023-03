Previsioni meteo: VENTO protagonista in settimana, poi marzo pazzerello?

Ci aspettano giorni decisamente interessanti e dinamici sotto il profilo meteo nel Mediterraneo. Le correnti atlantiche, blande, in arrivo sull’Italia ci faranno compagnia almeno fino a venerdì, dopodiché sarà la volta dell’anticiclone africano che, con l’ausilio di masse d’aria tropicali-marittime, farà impennare le temperature su tutta Italia proprio nel week-end.

In verità tutta la settimana sarà prevalentemente gradevole considerando che ci penserà il vento di libeccio a far salire ovunque le temperature. Tra martedì e giovedì registreremo picchi di 17-19°C, mentre nel week-end addirittura picchi superiori ai 22-23°C!

Il vento di libeccio sarà protagonista indiscusso all’infuori delle piogge sparse che interesseranno il lato tirrenico e il Triveneto. Le raffiche saranno più forti su Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Emilia Romagna. Non escludiamo intensità fino a 50-60 km/h tra mercoledì e giovedì!

Dopo questa blanda fase instabile avremo una maggior stabilità tra 11 e 14 marzo, grazie all’anticiclone sub-tropicale già visto in questo articolo. Successivamente le carte in tavola potrebbero nuovamente cambiare grazie all’arrivo dell’Atlantico, proprio dal 15 marzo! Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi il maltempo tornerebbe su buona parte d’Italia e le temperature scenderebbero di colpo ovunque, in particolare al nord!