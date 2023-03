Previsioni meteo: Venerdì turbolento sull’Italia con piogge, temporali e venti MOLTO FORTI

Si conferma dalle ultime emissioni dei modelli l’arrivo di una perturbazione nella giornata di Venerdì 10 Marzo. Un veloce ma incisivo cavo d’onda atlantico transiterà proprio sulla nostra penisola portando piogge e temporali, insieme a un rinforzo del vento. La perturbazione porterà anche un calo termico, tuttavia non particolarmente marcato in quanto proprio la fugacità del peggioramento non permetterà il riversamento al suolo dell’aria fresca. Infatti la pressione aumenterà velocemente, già nella giornata di Sabato, quando avremo un rialzo termico e un miglioramento delle condizioni meteo.

Entrando più nei dettagli per quanto riguarda la giornata di Venerdì, avremo piogge e fenomeni a carattere temporalesco che andranno a interessare soprattutto le regioni centro-meridionali, risultando più intense sui settori tirrenici. Al Nord previsto il transito di nubi e qualche pioggia al mattino, specie al Nord-Est, ma migliorerà velocemente con ampie schiarite già dal pomeriggio. Maggiori probabilità di schiarite e tempo nel complesso asciutto anche su Sardegna, Sicilia, Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria.

Come vediamo dall’immagine qui allegata (precipitazioni nell’arco delle 24 ore), i fenomeni più marcati riguarderanno Toscana, Lazio, Campania, Calabria: su queste regioni potranno verificarsi temporali con locali grandinate e frequenti fulminazioni.

Infine, una nota sui venti: come dicevamo, saranno in netto rinforzo e soffieranno dai quadranti sud-occidentali. Attenzione soprattutto al Centro Italia, specie Toscana, Lazio, Sardegna, dove avremo raffiche anche superiori ai 60-80 km/h. Venti molto intensi (di Foehn) anche sulle Alpi occidentali (Piemonte), con raffiche che potrebbero raggiungere i 100 km/h.