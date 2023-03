Devastante grandinata nel Lazio, colpita la zona di Terracina: fenomeno inusuale per il mese di Marzo

Un forte temporale pomeridiano ha colpito oggi il Lazio, provocando ingenti grandinate e danni. La cella temporalesca si è originata nell’area interna della provincia di Latina per poi dirigersi verso la fascia costiera e immediato entroterra, dove ha scatenato tutta la sua violenza con una pesante grandinata.

Particolarmente colpita l’area a ovest di Terracina, fra Maenza, Priverno, Borgo Hermada. Qui il temporale (probabilmente evolutosi come supercella) ha provocato pioggia a carattere di nubifragio e grandine grossa per diversi minuti. I chicchi, come vediamo dalle immagini, hanno raggiunto anche i 4-6 centimetri di diametro. Un fenomeno decisamente inusuale per il mese di Marzo, in quanto tali grandinate avvengono in genere durante i temporali di calore che si verificano fra tarda primavera ed estate.

La grandinata ha provocato diversi disagi soprattutto alla viabilità, per il ghiaccio accumulatosi sulle strade. Danni per la grandine e il forte vento anche ad abitazioni e giardini. Danneggiate anche alcune automobili.