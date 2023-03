Forte temporale su Cosenza, danni ad edifici

La veloce perturbazione transitata oggi al Sud Italia ha portato effetti non di poco conto in Calabria, dove si sono abbattuti violenti temporali.

Colpita in pieno la città di Cosenza, dove il temporale ha provocato forti raffiche di vento e grandine. Notevoli i danni: In via Giulia il forte vento ha scoperchiato il tetto di una scuola elementare, mentre in via Misasi un albero è caduto invadendo la strada mentre stavano passando alcune auto. E’ crollato anche il tetto di una palazzina in via Popilia: per motivi di sicurezza sono state evacuate alcune famiglie. Danneggiato anche il tetto dell’edificio che ospita la Prefettura di Cosenza.

Lampioni e alberi caduti nel centro storico dove sono intervenute squadre e tecnici del Comune per quantificare i danni e controllare la situazione. Danneggiate anche diverse automobili.

Ecco un video amatoriale pubblicato su Facebook che mostra i danni alla scuola provocati dal vento furioso: