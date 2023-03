Previsioni meteo: Lunedì con tanto sole, ma in serata arriva un peggioramento

Dopo il veloce peggioramento di Domenica che ha interessato principalmente il Sud Italia, la settimana si aprirà con tempo stabile e ampiamente soleggiato, ma una nuova perturbazione di origine nord-atlantica in avvicinamento dalla Francia porterà i primi effetti sul finire della giornata di Lunedì. Preludio a un peggioramento più esteso nella giornata di Martedì. Vediamo più nel dettaglio le previsioni per Lunedì 13 Marzo.

Al Nord tempo stabile per gran parte del giorno, con ampi spazi soleggiati in mattinata specie al Nord-Est. Maggiore nuvolosità sulla Liguria. Aumento generale delle nubi dal pomeriggio e prime piogge in arrivo dalla serata sulle regioni di Nord-Ovest, ovvero Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia.

Al Centro e al Sud giornata stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in arrivo sulla Toscana fra pomeriggio-sera, ancora compatta, con prime precipitazioni sui settori settentrionali.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Sud e i venti si disporranno dai quadranti meridionali risultando in genere deboli o moderati.