Frana al Passo dei Mandrioli, sull’Appennino tosco-emiliano

Una nuova frana si è verificata in questi giorni nell’area del Passo dei Mandrioli, sull’Appennino tosco-emiliano. Lo smottamento interessa il versante romagnolo della sr 71 Umbro Casentinese, in particolare il tratto di strada compreso tra l’ex ristorante “Raggio” e le Tre Botti.

L’interruzione del Passo dei Mandrioli comporta, per gli automobilisti, l’utilizzo di un percorso alternativo. Non è la prima volta che la strada dei Mandrioli è soggetta a frane e smottamenti. La Provincia di Forlì Cesena è intervenuta, in passato, per collocare le reti di contenimento nei punti più a rischio, ma gli interventi non sono stati risolutivi.

Non si conoscono ancora, con esattezza, i tempi di ripristino totale della strada.