Previsioni meteo, Marzo si scuote e riporta la pioggia!

Siamo quasi alla metà di marzo e proprio sul finire dell’inverno pare che le perturbazioni atlantiche possano finalmente risvegliarsi dopo un lungo letargo. Marzo pazzerello direbbero tanti, ma semplicemente si tratta del grande classico cambio di stagione dove i contrasti sono più accentuati e le occasioni di maltempo sono superiori rispetto ad altri periodi dell’anno.

La prima ondata di maltempo di stampo atlantico sta irrompendo in queste ore sull’Italia e porterà precipitazioni su tante regioni e soprattutto venti intensi. Non ci saranno grandi accumuli di pioggia considerando che si tratterà di una perturbazione fugace, ma la vera novità riguarda lo sblocco delle correnti da ovest che a quanto pare non dovrebbero fermarsi a questa perturbazione!

Nel prosieguo di marzo ci saranno altre occasioni di maltempo nel Mediterraneo, tutte di stampo atlantico ed in grado di portare pioggia con più facilità sulle regioni del nord e del lato tirrenico. Gli aggiornamenti dei principali centri di calcolo propongono un nuovo passaggio perturbato tra domenica 19 e martedì 21 marzo, proprio in concomitanza con l’equinozio di primavera. Altre occasioni di maltempo potrebbero manifestarsi nell’ultima decade di marzo, ma è ancora troppo presto per capirne traiettorie e caratteristiche.

Certamente ci muoviamo verso un periodo più dinamico e con maggiori possibilità di pioggia per lo Stivale. Altrettanto certo, però, è che non basterà per risolvere la crisi idrica presente soprattutto al Nordovest. Tuttavia da qualche parte bisogna pur cominciare, per cui ben vengano queste perturbazioni marzoline.