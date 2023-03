Forti venti sferzano la Puglia: crolla intera impalcatura a Brindisi, tragedia sfiorata

Forti venti di maestrale stanno sferzando la Puglia in queste ore per effetto del transito di una veloce perturbazione giunta dal Nord-Atlantico.

Raffiche impetuose stanno interessando soprattutto la fascia adriatica e l’immediato entroterra, raggiungendo gli 80-100 km/h, causando così numerosi danni, specialmente fra le province di Bari, Brindisi e Taranto.

Paura a Brindisi, dove il forte vento ha scaraventato al suolo una impalcatura montata su una facciata di un condominio. Per fortuna in quel momento non c’erano auto parcheggiate o persone che transitavano. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Molti anche gli alberi caduti a causa delle violente raffiche.

