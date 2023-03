Guerriglia urbana a Napoli: duri scontri fra tifosi tedeschi e napoletani, incendiate auto della Polizia

Duri scontri si sono verificati nel pomeriggio nel centro di Napoli, fra i tifosi della squadra di calcio dell’Eintracht Francoforte e i tifosi del Napoli, a poche ore dalla partita di Champions League in programma questa sera allo stadio Maradona. Gli scontri hanno coinvolto anche le forze dell’ordine, accorse numerose nei luoghi degli incidenti.

Circa 600 ultras tedeschi, sprovvisti di biglietto, sono arrivati a Napoli nonostante il divieto di assistere alla partita. Secondo quanto riportato dal sito Fanpage.it, i tifosi della squadra tedesca, che nel pomeriggio avevano sfilato nel centro città , sono stati presi d’assalto dagli ultras napoletani a piazza del Gesù. Partite sassaiole, lancio di oggetti ed un’auto della polizia di stato è stata incendiata. I supporters partenopei, quasi tutti vestiti di nero, alcuni col volto coperto, sono comparsi dal lato della chiesa di Santa Chiara quindi presumibilmente si sono dati appuntamento in zona Decumani-piazza Bellini. I tedeschi hanno forzato il blocco degli agenti, dando il via agli scontri.

In seguito le forze dell’ordine sono riuscite a ristabilire la calma. Fosse anche solo una “tregua”, al momento gli scontri sembrerebbero terminati. Restano le scene della devastazione portata dai tifosi tedeschi, con danni al demanio e ai privati. Presidiato Lungomare Caracciolo, dove ci sono gli alberghi in cui sono rientrati i supporters dell’Eintracht radunati dalla polizia. Intanto lunghe file ai tornelli del Maradona, con tanti sostenitori partenopei che si sono mossi con largo anticipo per evitare di restare coinvolti negli incidenti. Tangenziale congestionata.