Meteo: l’improvviso FREDDO lascerà spazio a tepore e temporali?

Venti forti e temperature basse sono i protagonisti di giornata sui settori adriatici e il sud, inoltre non mancano locali acquazzoni e piovaschi. Va meglio sul resto d’Italia dove i cieli diventano sempre più sereni grazie al rinforzo dell’anticiclone.

La perturbazione tenderà ad allontanarsi velocemente ad est, lasciando l’Italia sotto l’anticiclone almeno fino a sabato! Questo significa che tra giovedì, venerdì e sabato i cieli saranno prevalentemente sereni e le temperature torneranno gradualmente a salire. Il forte vento di tramontana sarà ancora presente giovedì al sud, ma da venerdì cesserà del tutto.

Ci sono delle novità per domenica e lunedì: un’altra perturbazione atlantica si dirigerà sul Mediterraneo occidentale per poi allungarsi quasi del tutto sul nord Africa. Tuttavia una piccola parte di questa perturbazione riuscirà a raggiungere il nord Italia favorendo un veloce peggioramento tra domenica sera e lunedì.

Il peggioramento consisterà in veloci acquazzoni o temporali sul Nordovest, in estensione sul Nordest, Toscana e Marche. Saranno fenomeni disorganizzati, ma localmente intensi secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo. Non escludiamo ulteriori piccole variazioni sull’entità di questo peggioramento, per cui dovremo necessariamente tornarci nei prossimi editoriali.

E sul resto d’Italia? Il tempo si manterrà quasi sempre stabile almeno fino ad inizio prossima settimana, il tutto con temperature più gradevoli e miti.