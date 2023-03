Meteo, il prosieguo di Marzo strizza l’occhio al maltempo!

Il cambio di circolazione iniziato da pochi giorni tra Atlantico ed Europa potrebbe trovare nuovi riscontri nell’ultima decade di marzo, già dalla prossima settimana. Ma di che cambio si parla? Ci riferiamo al risveglio delle correnti occidentali di origine atlantica, le quali tenderanno a soffiare con intensità via via sempre più grande sull’Europa occidentale.

In queste ore abbiamo fatto i conti con una veloce perturbazione che ha riportato qualche temporale, qualche acquazzone, tanto vento e un po’ di freddo. Tra domenica e lunedì un altro passaggio instabile da ovest sta prendendo piede, ma l’attenzione si sposta ai giorni successivi.

Vaste perturbazioni atlantiche coinvolgeranno Spagna settentrionale, Francia e Gran Bretagna, mentre l’anticiclone tenderà a spostarsi sul Mediterraneo centro-occidentale. Se ben ricordate, per mesi tra Autunno e Inverno abbiamo osservato un anticiclone persistente e opprimente sulla penisola iberica, il Mediterraneo occidentale, la Francia e il nord Italia: praticamente il nemico principale per l’arrivo delle piogge in Italia e principale responsabile della siccità. Ora questo schema sembra possa subire una netta modifica grazie allo spostamento dell’anticiclone molto più a est.

Con l’assenza di un forte anticiclone sull’Europa occidentale ecco che le perturbazioni ritroverebbero la strada spianata e regalerebbero tante piogge sui Paesi occidentali. Anche il nord Italia e l’alto Tirreno potrebbero ricevere piogge interessanti provenienti dall’Atlantico, soprattutto dal 23 marzo in poi. La tendenza è ancora ben rimarcata dai centri di calcolo, ma saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire le reali traiettorie delle perturbazioni.