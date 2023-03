Meteo oggi: sole su tutta la penisola, si calmano i venti

Ci attende una nuova giornata stabile e all’insegna del sole su tutta la penisola grazie all’alta pressione che è in fase di consolidamento sul bacino del Mediterraneo.

Dunque davvero poco da segnalare se non il transito di qualche velatura sulle regioni settentrionali e locali annuvolamenti sui rilievi, senza alcun rischio di precipitazioni.

Le temperature saranno in lieve aumento al Centro-Sud dopo la parentesi fredda degli ultimi giorni. Valori fino a 16-17 gradi sulle regioni tirreniche e in Pianura Padana, più contenuti sulle aree adriatiche. Anche la ventilazione tenderà ad attenuarsi dopo i forti venti da nord delle ultime ore. Residui rinforzi solo su Salento e Ionio, ma in attenuazione nel corso della giornata.

