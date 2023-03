Previsioni meteo: piogge e temporali fra oggi e Martedì, poi torna il sole

Una modesta perturbazione, originata da una bassa pressione isolatasi (cut-off) proprio sulla nostra penisola, sta interessando le regioni centro-meridionali e apporterà oggi diffusa instabilità.

Nelle prossime ore avremo precipitazioni diffuse su gran parte del Centro, in estensione nel pomeriggio e in serata anche al Sud, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere temporalesco e quindi più intenso, in particolare sulle regioni tirreniche e fra Basilicata e Puglia in tarda serata-nottata.

Nella giornata di domani, Martedì 21 Marzo, la bassa pressione si sposterà ulteriormente verso Sud, determinando ancora instabilità al Meridione e sul medio versante Adriatico, specie nella prima parte del giorno, con possibilità di temporali localmente forti sulla Puglia.

L’instabilità tenderà ad attenuarsi un po’ ovunque in serata, lasciando spazio ad ampie schiarite. Preludio a un miglioramento generale atteso nella giornata di Mercoledì 22 Marzo, quando l’alta pressione tornerà a dominare la scena portando condizioni di tempo stabile e ampio soleggiamento sulla penisola. Le temperature, in temporaneo calo col passaggio di questa perturbazione, torneranno a salire di qualche grado proprio da Mercoledì, portandosi su valori di stampo primaverile.