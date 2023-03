Stasera l’equinozio di Primavera, orario e info

Oggi, Lunedì 20 Marzo, inizia la Primavera Astronomica. Questa sera è atteso infatti l’equinozio di Primavera, che segna appunto l’avvio della nuova stagione dal punto di vista astronomico. Perché – ricordiamo – dal punto di vista meteorologico la Primavera comincia già il 1 Marzo.

Appuntamento allora alle 22:24 ora italiana di stasera, momento esatto in cui avverrà l’Equinozio. Quel momento cioè in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore e i raggi del Sole risultano perpendicolari all’asse di rotazione della Terra. Nel giorno dell’equinozio, in autunno come in primavera, il sorgere del Sole è quasi esattamente a est e il tramonto a ovest. Ai tropici del Cancro e del Capricorno la sua massima altitudine è 66°33′.

La parola “Equinozio” deriva dal termine latino aequinoctium, che si compone delle due parole aequus (uguale) e nox (notte); ciò significa che le ore di luce e di buio – ovvero la durata del dì e della notte – si equivalgono nel corso del giorno in cui si verifica questo evento.

L’equinozio primaverile cade solitamente tra il 19 ed il 21 marzo. Il motivo per cui avviene ogni anno in un giorno diverso si deve al fatto che la Terra compie un giro completo intorno al Sole in 365 giorni e 6 ore, la durata del cosiddetto anno siderale, che non corrisponde a quello del nostro calendario. È proprio per questo motivo che e’ stato introdotto l’anno bisestile, che permette di recuperare 24 ore ogni quattro anni. Nonostante ciò, a causa del ritardo accumulato, ogni anno gli equinozi possono verificarsi in un momento diverso.

Quanto alla situazione meteo, l'Equinozio di Primavera coinciderà col passaggio di una perturbazione che oggi porterà piogge e temporali diffusi al centro-sud con temperature in lieve calo. Ma niente paura, nei prossimi giorni torneranno sole e temperature miti.