Grossa nave si ribalta in Scozia, numerosi feriti

Uno spaventoso incidente si è verificato in Scozia: una grossa nave si è ribaltata in un bacino di carenaggi nella capitale Edimburgo.

In seguito all’incidente, avvenuto all’Imperial Dock di Leith, quartiere portuale della città, almeno 25 persone sono rimaste ferite, di cui una quindicina sono state portate in ospedale per ricevere cure mediche.

Sul posto intorno alle 8.30 di stamane sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave inclinata di 45 gradi.

Adam McVey, un consigliere locale, ha detto che la nave si è spostata a causa del forte vento e ha descritto l’incidente come “terrificante” per le persone a bordo.

La nave da 75 metri è di proprietà del co-fondatore di Microsoft Paul Allen ed è stata messa in ormeggio nel 2020 a seguito di “sfide operative” durante la pandemia di Covid.