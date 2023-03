Meteo, correnti sub-tropicali fino a sabato, poi cambia tutto!

Sembrano esserci pochi dubbi sull’evoluzione meteo dei prossimi giorni, fino al termine della settimana. Per l’Italia si prospetta un periodo davvero turbolento e dinamico, un vero e proprio finale di Marzo pazzerello caratterizzato da grandi sbalzi di temperatura.

In queste ore è in rinforzo l’anticiclone su tutta Italia, il quale ci farà compagnia fino a sabato senza grandi preoccupazioni. In questi quattro giorni avremo un netto aumento delle temperature, tanto da sfiorare i 22-23°C al nord e addirittura i 24-25°C al sud. Temperature così alte in questo periodo dell’anno non sono assolutamente un buon segno e difatti potrebbero rappresentare un bel problema in vista del week-end.

Nella giornata di domenica, infatti, irromperà aria fredda nord-atlantica che darà vita a potenti contrasti termici (naturale, considerando che l’aria fredda incontrerà aria nettamente più calda nei bassi strati). Facile, di conseguenza, assistere a forti temporali, locali nubifragi e grandinate dapprima al nord e a seguire anche su centro e sud Italia (tra domenica e lunedì).

Inoltre, che già anticipato in questo articolo, ci aspetta un repentino calo delle temperature ad inizio prossima settimana a causa dell’ingresso di aria fredda dai Balcani. Le temperature potrebbero scivolare sotto le medie del periodo di quasi 8-10°C su centro e sud Italia, passando praticamente in pieno inverno dopo aver assaporato la tarda primavera qualche giorno prima!