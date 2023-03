Meteo oggi: alta pressione e tempo asciutto, ma molte nubi al Centro-Sud

Dopo il rapido passaggio perturbato delle scorse ore, la pressione è tornata ad aumentare sulla penisola ripristinando condizioni di generale stabilità atmosferica.

Oggi, Mercoledì 22 Marzo, sarà una giornata caratterizzata da tempo asciutto anche se non mancheranno nubi e velature su alcune zone. In particolare avremo degli addensamenti nuvolosi, anche compatti, sulle regioni del Centro e sulle regioni meridionali tirreniche. Copertura nuvolosa che non darà luogo però a precipitazioni degne di nota. Molto più soleggiato invece al Nord e sulle regioni adriatiche.

Le temperature tenderanno ad aumentare, raggiungendo valori massimi intorno ai 17-20 gradi da nord a sud. Ventilazione generalmente debole.