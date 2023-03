Meteo: temporali e piogge dal week-end, le temperature crolleranno

Mitezza e belle giornate non dureranno a lungo e saranno ben presto spazzate via da una veloce ma incisiva ondata di maltempo di stampo nord-atlantico prima e artico poi. Una perturbazione irromperà domenica con piogge e temporali a partire dal nord, poi i fenomeni si estenderanno rapidamente su centro e sud Italia entro lunedì.

Proprio ad inizio settimana irromperà anche aria molto più fredda di origine artica dopo aver valicato i Balcani: le temperature scenderanno vistosamente da lunedì sera e per tutto martedì, addirittura fino a 8-9°C sotto le medie del periodo lungo il versante adriatico e il sud. Insomma si tornerà in pieno inverno per un paio di giorni!

Le precipitazioni saranno molto più rare con l’arrivo dei freddi venti settentrionali: qualche pioggia o acquazzone residuo lungo il versante adriatico, qualche nevicata lungo l’Appennino fino a quote di alta collina. La sensazione del freddo sarà fortemente acutizzata dal vento di tramontana nella giornata di martedì. Il Sole che splenderà sul Nordovest e sul medio-alto Tirreno permetterà alle temperature di salire sin verso i 15-16°C, mentre sui settori adriatici avremo temperature massime attorno ai 10-11°C lungo le coste.

La notte di martedì avremo un elevato rischio di brinate e gelate in Val Padana, nelle valli alpine e appenniniche e nei settori interni del centro, mentre la notte di mercoledì questo rischio si estenderà anche ai settori interni del sud grazie all’indebolimento dei venti e ai cieli sereni.