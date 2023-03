Meteo: un Giovedì stabile grazie all’alta pressione, clima mite con massima fino a 20 gradi

L’alta pressione sarà la protagonista indiscussa anche della giornata odierna, Giovedì 23 Marzo. Il tempo, infatti, si presenterà stabile su tutta la penisola, con cieli in gran parte soleggiati o poco nuvolosi.

Una nuvolosità più consistente interesserà le regioni settentrionali, in particolare Liguria, Emilia e Nord-Est nel corso della mattinata, con schiarite in avanzamento dal pomeriggio. Qualche nube in più anche all’estremo Sud fra Calabria e Sicilia, senza però alcuna precipitazione prevista. Le temperature saranno in generale aumento e supereranno agevolmente i 18-19 gradi da nord a sud.

Occhio però al tempo dei prossimi giorni. L’alta pressione non è destinata a durare a lungo: fra Domenica e Lunedì irromperà infatti una perturbazione che porterà piogge e temporali sull’Italia, e al seguito anche un netto calo delle temperature. Leggi qui l’articolo.