Previsioni meteo: che sbalzi termici! Ecco cosa succederà dopo il freddo

I prossimi 9 giorni, quelli che rimangono del mese di Marzo, saranno turbolenti e caratterizzati da grandi sbalzi termici. Nel Mediterraneo si avvicenderanno masse d’aria totalmente diverse tra di loro: dapprima sarà l’alta pressione e la mitezza ad avvolgere lo Stivale, poi irromperà il freddo per qualche giorno, poi arriverà nuovamente l’alta pressione.

Osservando i grafici dell’andamento termico fino al termine di Marzo si evince una chiara figura in stile “montagne russe“, ovvero un sali-scendi della colonnina di mercurio davvero marcato. Difatti tra 24 e 25 Marzo le temperature saliranno oltre le medie del periodo di almeno 6-7°C, poi tra lunedì e mercoledì il crollo termico sarà tale da portare le temperature addirittura di almeno 7-9°C sotto le medie del periodo. Praticamente quasi 12-15°C di differenza in pochi giorni: questa differenza così marcata sarà riscontrabile soprattutto in Val Padana e lungo le regioni adriatiche.

Per fare un esempio: città come Ancona, Pescara e Bari potranno registrare prima temperature di 22-23°C fino a domenica, poi appena 10-11°C nella giornata di martedì. Nei settori interni lo scarto termico sarà ancor più marcato! Anche in Val Padana occidentale, si potrà viaggiare dai 22-23°C di sabato ai 10-12°C di domenica.

Ma non finisce qui: subito dopo quest’ondata di freddo dovremo fare i conti con l’ennesima rimonta mite sub-tropicale negli ultimi tre giorni del mese. Tra 30 e 31 Marzo la colonnina di mercurio potrebbe risalire di 7-9°C sopra le medie del periodo soprattutto su centro e sud Italia.