Meteo: Marzo si congeda con temperature anomale, poi Aprile…

Tra poche ore irromperà nel Mediterraneo una veloce perturbazione atlantica che riporterà un po’ di piogge sparse e locali forti temporali, dapprima al nord domenica e successivamente al centro e al sud entro lunedì. A seguire irromperà anche aria più fredda specie sul versante adriatico e al sud, ma con condizioni meteo in costante miglioramento.

Tralasciando questo peggioramento, di cui vi abbiamo già parlato qui, spostiamo l’attenzione alla fine di marzo e l’inizio del nuovo mese. Ebbene sarà l’anticiclone a farci compagnia negli ultimi tre giorni di Marzo: 29,30 e 31 saranno tre giorni generalmente stabili e soprattutto molto miti.

Le temperature potrebbero salire nuovamente di parecchi oltre le medie del periodo, soprattutto al centro e al sud dove affluirebbe aria più calda sub-tropicale. Insomma con buona probabilità le massime potranno sfiorare i 23-25°C su parecchie località.

Tutto però potrebbe cambiare ad inizio aprile! I centri di calcolo propongono nuove incursioni instabili di origine nord-Atlantica in veloce evoluzione da ovest verso est. Proprio tra 1 e 2 Aprile un’altra perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia con un discreto carico di piogge e temporali. Dopo la mitezza dei giorni precedenti ecco che tornerebbe in auge il rischio di fenomeni intensi come colpi di vento e grandinate, a partire proprio dal nord Italia.

Naturalmente mancano ancora parecchi giorni per valutare quali regioni saranno più colpite dal maltempo. Saranno necessari almeno altri due giorni per capire con più affidabilità se questa perturbazione riuscirà effettivamente a raggiungere il Mediterraneo.