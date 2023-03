Cinque pianeti allineati nei nostri cieli: lo spettacolo dopo il tramonto di oggi

Imperdibile appuntamento astronomico questa sera: ben cinque pianeti appariranno allineati nei nostri cieli, regalando uno spettacolo alquanto inusuale. Protagonisti Giove, Venere, Marte, Mercurio e Urano.

“A occidente, al calar del Sole, il cielo sta allestendo un’interessante sequenza di pianeti, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben visibili, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole, dopo il tramonto”, ha spiegato all’Ansa l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

“Soltanto il 27 marzo – prosegue – Mercurio, affrancato dal bagliore solare, sarà ben visibile” e “angolarmente vicino a Giove”. La Luna darà il suo contributo per arricchire questa parata di pianeti che, meteo permettendo, saranno tutti visibili a occhio nudo, tranne Urano, che si potrà comunque osservare con un binocolo/telescopio.

Lo spettacolo inizia al tramonto, “contro un cielo abbastanza luminoso, in quanto i pianeti si trovano più bassi, e quindi più interni al bagliore residuo del crepuscolo”, dice l’astrofisico. Il momento ideale sarà subito dopo il tramonto, prima delle 8, perché poi Giove e Mercurio andranno a nascondersi sotto l’orizzonte.

Non si tratta di un vero e proprio allineamento planetario, dato che i pianeti non saranno in linea retta dalla nostra prospettiva, ma secondo gli astronomi si tratta di una ottima occasione per intravedere i cinque pianeti nel nostro sistema solare contemporaneamente.

Meteo permettendo, dicevamo, perché al Centro-Sud purtroppo abbiamo una perturbazione che complicherà l’osservazione del cielo. Al Nord e sulla Toscana però il tempo sarà molto più stabile e sgombro da nubi, quindi gli abitanti di queste zone saranno decisamente più fortunati e potranno godersi lo spettacolo.