Meteo domani 29 Marzo: alta pressione e tempo stabile, non mancheranno delle nubi

L’alta pressione è tornata a stabilizzarsi sulla nostra penisola e ci terrà compagna per i prossimi giorni portando condizioni di tempo generalmente stabile, anche se non mancheranno dei disturbi. Vediamo le previsioni meteo per la giornata di domani, Mercoledì 29 Marzo.

Meteo Mercoledì 29 Marzo – Al Nord tempo generalmente stabile con nuvolosità diffusa, più compatta sulla Liguria e sul Nord-Est. Non mancheranno delle aperture soleggiate. Temperature in aumento con punte di 17-18 gradi. Anche al Centro previste condizioni stabili, con una minore presenza nuvolosa e ampi spazi soleggiati; annuvolamenti più compatti sulla Toscana e regioni adriatiche al mattino. Temperature in lieve aumento, più marcato su zone adriatiche, con massime fino a 16-17 gradi. Al Sud tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi salvo qualche addensamenti in più su Puglia e Campania. Temperature in lieve aumento, più marcato su settori adriatici e ionici, con valori massimi fino a 16-18 gradi.