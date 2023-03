Meteo: temporali, mitezza e poi freddo! Tanto movimento tra fine Marzo e inizio Aprile

Saranno giorni molto movimentati nel Mediterraneo tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. L’anticiclone sta prendendo possesso dell’Italia e qui persisterà fino al termine del mese, regalando un consistente aumento delle temperature. Tuttavia ci saranno delle eccezioni: tra giovedì 30 e venerdì 31 i temporali potrebbero coinvolgere Alpi e Prealpi.

Tutto cambierà , nettamente, nei primi giorni di Aprile. Un fronte nord-atlantico colmo d’umidità e aria fresca scivolerà nel Mediterraneo dove porterà nubi, rovesci e temporali nella giornata di sabato 1° Aprile. Saranno le regioni del nord a vedersela con questa instabilità temporalesca. La domenica delle Palme sarà teatro dello sviluppo di una depressione profonda nel mar Tirreno, la quale favorirà maltempo su gran parte del centro e del sud. Rovesci e temporali potranno ancora interessare il Nordest, mentre le regioni nord-occidentali resteranno ai margini delle piogge significative.

Insomma sarà una domenica delle Palme col maltempo e con l’ombrello su tante regioni!

Nei giorni successivi diventa probabile l’afflusso di aria sempre più fredda da nord/nord-est, che ci riporterà in pieno inverno e favorirà altre numerose occasioni di instabilità . La settimana Santa potrebbe rivelarsi, dunque, fredda e perturbata. Ovviamente è troppo presto per poter individuare le aree più a rischio maltempo e le traiettorie delle perturbazioni. Saranno indispensabili i prossimi aggiornamenti per capire con più affidabilità l’evoluzione della settimana Santa.