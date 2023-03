Grossa frana in Ecuador: 12 vittime e 67 dispersi

Una grossa frana ha colpito Domenica notte la cittadina di Alausi, in Ecuador, devastando una parte del centro abitato. Il bilancio, secondo gli ultimi aggiornamenti, è di 12 vittime e 67 dispersi. Lo riporta l’agenzia Efe citando il Segretariato ecuadoriano per la gestione del rischio.

Si registrano anche 31 feriti, mentre 32 persone sono già state tratte in salvo dal fango. Un totale di 116 persone di 30 famiglie sono state ospitate in rifugi temporanei allestiti nella provincia andina di Chimborazo, mentre il numero delle persone interessate dalla frana ha raggiunto circa 500. Circa 160 case sono state colpite e il numero di edifici distrutti è ancora in fase di valutazione, visto che molti di essi si trovano sotto diversi metri e migliaia di tonnellate di terra.