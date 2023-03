Previsioni meteo: domenica delle Palme col maltempo su più di mezza Italia

Le incertezze si assottigliano sempre più sull’evoluzione meteo del week-end. La domenica delle Palme, attesa il 2 Aprile, potrebbe rivelarsi altamente perturbata su tante nostre regioni, soprattutto sul centro e il sud.

Tutto merito di una vasta saccatura nord-atlantica in discesa nel Mediterraneo, che dopo qualche scompiglio iniziale (sabato 1° Aprile), caratterizzato da temporali e rovesci sparsi, andrà a sviluppare una depressione ben organizzata nel Tirreno centro-meridionale.

Tale depressione potrebbe dispensare piogge diffuse su gran parte del centro e del sud, con fenomeni localmente più intensi e persistenti. Tra i settori più coinvolti al momento si ipotizzano Abruzzo, Molise, Marche, Calabria Puglia, Basilicata. Piogge e locali temporali potranno interessare anche il Nordest. Insomma tra i pochi settori ai margini del maltempo ritroviamo principalmente il Nordovest.

La domenica delle Palme sarà, pertanto, una giornata spesso grigia e piovosa. L’ombrello potrebbe essere un fedele compagno, mentre sono sconsigliate scampagnate e gite fuori porta. Queste le piogge previste domenica 2 aprile:

Le temperature subiranno un lieve calo fisiologico, soprattutto in concomitanza con gli acquazzoni e i temporali. Tuttavia non si saranno veri e propri crolli della temperatura, considerando che la perturbazione in arrivo non sarà poi così tanto fredda. Discorso diverso per i giorni successivi, nel pieno della settimana Santa, quando potrebbe affluire aria molto più fredda artico-continentale all’interno del Mediterraneo. Sarebbe proprio questa a traghettarci nuovamente in inverno!