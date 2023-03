Meteo: domenica delle Palme col brutto tempo, e la Pasqua?

Oggi si conclude marzo, il primo mese della primavera meteorologica, e lo farà con la stabilità e la mitezza su gran parte d’Italia. Ma con l’avvento di Aprile dovremo tornare a fare i conti con nubi, piogge, temporali e freddo.

Si parte proprio dalla domenica delle Palme, la quale sarà interessata da una depressione tra mar Tirreno e mar Ionio: questo vortice, di origine nord-atlantica, regalerà piogge su gran parte del centro e del sud, oltre che rovesci e temporali sparsi sul Nordest. Insomma sarà un week-end delle Palme spesso grigio e piovoso.

Subito dopo si aprirà la settimana Santa e che con ogni probabilità sarà più fredda del solito. Su questo non ci piove! (O forse sì?). Ebbene altre piogge potrebbero raggiungere il sud Italia e il basso Adriatico tra lunedì 3 e martedì 4 aprile, mentre sul resto d’Italia osserveremmo instabilità sparsa principalmente nelle ore pomeridiane. Le piogge sul Meridione saranno legate sempre alla perturbazione delle Palme, che si esaurirà del tutto solo da martedì 4.

A seguire il tempo resterà instabile da nord a sud, a causa della persistenza di un flusso freddo diretto dai Balcani verso l’Italia. Le temperature resteranno basse rispetto alle medie del periodo, mentre rovesci e temporali pomeridiani/serali saranno frequenti da nord a sud. Insomma tempo variabile e freddo almeno fino al 6-7 aprile!

E Pasqua? È ancora decisamente presto per avventurarsi in una previsione affidabile per Pasqua. Pare che l’aria fredda possa gradualmente rientrare e favorire un lento aumento termico, soprattutto al sud. Ma dagli ultimi aggiornamenti parrebbe probabile l’arrivo di nubi e piogge sulle regioni del centro e del nord, in virtù dell’ingresso di aria umida atlantica su quella più fredda presente nel Mediterraneo.