Meteo: prossime ore peggioramento al Nord, temporali in vista

La pressione è in calo sull’Italia centro-settentrionale per l’approssimarsi di una vasta saccatura nord-atlantica. Già in queste ore ritroviamo una copertura nuvolosa piuttosto estesa e intensa, ma si tratta di nubi che non apportano particolari fenomeni.

Nel proseguo della giornata però assisteremo ad un peggioramento più deciso che porterà piogge e anche locali temporali sulle regioni settentrionali. I fenomeni si svilupperanno soprattutto nel pomeriggio-sera e interesseranno: Piemonte centro-settentrionale, Valle d’Aosta, Liguria di Levante, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

Localmente si tratterà di fenomeni intensi (anche se di breve durata), associati a frequenti fulminazioni e grandinate di piccola-media taglia. L’area più a rischio temporali sarà la Pianura lombarda ed emiliana, ma anche la pianura friulana, nelle ore tardo pomeridiane e serali.

Qualche pioggia si vedrà anche al Centro, specie sulla Toscana settentrionale e fra Marche e Umbria, ma saranno fenomeni sporadici e di debole entità. Altrove il tempo sarà nettamente più stabile, con ampi spazi soleggiati sulle Isole e sul Meridione nella prima parte della giornata.