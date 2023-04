Meteo: maltempo al Sud nelle prossime ore, poi aria fredda e venti forti

Un vortice ciclonico collocato a ridosso delle coste ioniche della penisola sta apportando una fase di maltempo al Sud. Nelle prossime ore avremo forte instabilità con piogge e locali fenomeni temporaleschi che potranno risultare abbondanti, soprattutto sul Salento, sulla Calabria e sulla Sicilia (specie versante tirrenico). Al Centro-Nord invece il tempo sarà nel complesso stabile, salvo qualche isolato rovescio per lo più sulle aree montuose del Settentrione.

L’ondata di maltempo sul meridione andrà comunque attenuandosi già entro la giornata di domani, Martedì 4 Aprile, in cui avremo un sensibile miglioramento rispetto alla situazione odierna. A parte qualche residuo fenomeno mattutino sui settori ionici e localmente sull’Appennino centrale (interno Lazio/Abruzzo) il tempo infatti sarà asciutto. La nuvolosità però sarà ancora abbastanza estesa sulle regioni centro-meridionali. Sul Nord Italia e sulla Toscana invece il sole splenderà quasi indisturbato.

Da sottolineare come la giornata di Martedì sarà particolarmente fredda per il periodo per via dell’afflusso di aria artica, che seguiterà ad interessare anche nei giorni successivi la nostra penisola, determinando un clima di stampo invernale e non primaverile come vorrebbe il periodo. Domani le temperature massime si attesteranno infatti intorno ai 12-14 gradi sull’Italia peninsulare; qualche grado in più lo avremo sulle due Isole dove si arriverà a 16-17 gradi. Inoltre ad accentuare la percezione del freddo ci saranno forti venti dai quadranti settentrionali su gran parte del Centro-Sud, con raffiche sopra i 50 km/h sulle regioni adriatiche dove il mare sarà in genere agitato.