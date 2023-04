Tragedia in Calabria: uomo muore travolto da torrente in piena

E’ stato ritrovato senza vita un uomo di 81 anni che risultava disperso da stamane nella zona del torrente Colognati, in piena per effetto delle forti piogge cadute nelle ultime ore. Ci troviamo in Calabria, nei pressi di Rossano.

Il corpo dell’anziano è stato ritrovato poco più a valle dal punto in cui era stata avvistata la sua auto, un fuoristrada grigio. L’auto era ferma nel guado del torrente con il portellone aperto e forse l’uomo ha cercato di mettersi in salvo dopo essere stato sorpreso dalla piena del torrente. Tentativo risultato purtroppo inutile.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, i carabinieri della stazione di Rossano coadiuvati nelle ricerche anche dai carabinieri forestali e dalla capitaneria di porto. Sul luogo del tragico evento si è recato anche il sindaco Stasi impegnato dalla notte scorsa nel monitoraggio dei torrenti per via dell’allerta meteo.