Violento terremoto in Russia, Kamčatka: il VIDEO della scossa in un’abitazione

Una intensa scossa di terremoto si è verificata durante la notte, alle 5:06 ora italiana, in Russia, nella penisola della Kamčatka.

Il sisma, secondo le rilevazioni dei principali centri sismici, è stato di magnitudo 6.5, e si è verificato a una profondità di circa 90 km.

L’epicentro è stato localizzato nella parte meridionale della penisola, in un’area dove sorgono diversi centri abitati anche importanti, a soli 9 km da Vilyuchinsk, 26 km dalla città di Petropavlovsk-Kamchatsky, che conta circa 185 mila abitanti.

Non si hanno al momento segnalazioni di vittime o danni significativi ma testimoni diretti hanno riferito di “due forti scosse di fila “, scene di panico e fughe dagli edifici. Qualche conseguenza però c’è stata: in diversi edifici si sono create delle crepe e in abitazioni e negozi sono caduti soprammobili e oggetti.

L’area è stata colpita storicamente da forti terremoti. Devastante fu il sisma del 9.0 del 1952: nello tsunami che ne seguì si calcola che persero la vita circa duemila persone.

Ecco due video della scossa ripresa all’interno di un’abitazione e in un negozio di elettronica non lontano dall’epicentro:

An #earthquake of magnitude 6.9 occurred in #Kamchatka. There were no reports of casualties or damage. pic.twitter.com/TdBXDPV0Wx

— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023