Meteo oggi: sole al Nord, ancora disturbi al Centro-Sud ma in miglioramento, temporali sulle Isole

La perturbazione responsabile del forte maltempo di ieri sul Meridione sta apportando le ultime residue precipitazioni al Sud fra Puglia e Basilicata ma si tratta di fenomeni previsti in attenuazione già nella mattinata in quanto il vortice depressionario abbandonerà la penisola nelle prossime ore.

Avremo dunque nella giornata odierna un miglioramento generale delle condizioni meteo, anche se permarranno cieli a tratti nuvolosi sulle regioni centro-meridionali. Ben più soleggiato invece al Centro-Nord, dove la pressione atmosferica sarà maggiore.

Da segnalare soltanto la formazione di qualche rovescio e temporale nel corso del pomeriggio sulle due Isole Maggiori, in particolare sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia orientale. I fenomeni, pur di breve durata, potranno essere intensi e accompagnati da locali grandinate, in particolar modo su catanese-siracusano. Qualche breve rovescio bagnerà anche la Calabria meridionale e le aree interne dell’Appennino centrale fra Lazio e Abruzzo. Per il resto, come detto, non sono attese precipitazioni.

L’aria fredda, come vi abbiamo annunciato ieri, si farà sentire su tutta la penisola, anche grazie ai tesi venti dai quadranti settentrionali, che soffieranno più forti sulle regioni adriatiche e sui settori ionici, rendendo il mare molto mosso o agitato.