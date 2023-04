Meteo: altra perturbazione da venerdì fino a Pasqua!

Il freddo fuori stagione non sarà l’unico protagonista del prosieguo di settimana! Una nuova perturbazione prenderà vita tra venerdì e domenica cercando di rovinare il week-end di Pasqua su diverse regioni. Si tratterà di una depressione nord-atlantica in movimento dapprima sulla Francia e successivamente sul Mediterraneo, con al seguito rovesci e temporali.

Venerdì sera toccherà al Nordovest assistere a rovesci e temporali localmente forti e con grandinate. Sabato la perturbazione si sposterà sulle regioni centrali ed entro sera riuscirà ad estendersi anche a Campania, Basilicata e Puglia. Il maltempo però tenderà a muoversi velocemente su tutto il Meridione, dove sarà protagonista nella giornata di Pasqua.

Insomma la domenica di Pasqua potrebbe realmente rivelarsi nuvolosa e a tratti piovosa sul sud Italia: Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia saranno le regioni più indiziate per tener a portata di mano l’ombrello. Andrà meglio invece al centro e al nord, dove il Sole potrebbe far capolino tra le nubi.

Le temperature, tuttavia, resteranno basse su tutta Italia. Naturalmente laddove persisteranno nubi e piogge, come al sud, le temperature saranno più basse e pienamente invernali. Laddove splenderà il Sole potremo avere qualche momento più gradevole in pieno giorno, in particolare al Nordovest e sul medio-alto Tirreno: in tal caso potremo sfiorare temperature di 14-15°C. Di notte, invece, farà nettamente più freddo su tutto lo Stivale.