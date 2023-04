Meteo oggi: forte instabilità, freddo e anche nevicate al Sud!

Continua la fase instabile e fredda al Centro-Sud. Un vortice depressionario alimenterà oggi nuova instabilità soprattutto sulle regioni meridionali e in parte anche su quelle centrali, nel contempo aria fredda dai quadranti settentrionali continuerà ad affluire sulla penisola mantenendo le temperature ampiamente sotto le medie del periodo.

Come vediamo dalla cartina qui esposta, oggi Mercoledì 5 Aprile avremo precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, dapprima sui settori tirrenici del Sud (Sicilia, Calabria, Campania), poi in estensione fra pomeriggio e serata, anche alle aree ioniche e quindi a Basilicata, Puglia centro-meridionale. Delle piogge potranno interessare anche Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, ma qui i fenomeni saranno più deboli e irregolari, tendenti ad attenuarsi in serata.

Come dicevamo, avremo anche aria piuttosto fredda e questo determinerà precipitazioni nevose in Appennino, mediamente sui 900-1000 metri, ma localmente anche più in basso, fin verso i 600-700 metri di quota nel corso della serata.

Scenario decisamente diverso al Nord, dove il tempo si mostrerà stabile e in prevalenza soleggiato grazie all’alta pressione. Farà però abbastanza freddo per il periodo anche sulle regioni settentrionali, soprattutto durante il primo mattino e le ore serali/notturne.

Seguite tutti gli aggiornamenti su www.inmeteo.net