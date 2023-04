Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva

E’ notizia di poco fa quella del ricovero in ospedale per Silvio Berlusconi. Secondo quanto si apprende da Repubblica.it, l’ex Premier è stato nuovamente ricoverato stamattina all’ospedale San Raffaele di Milano e si trova attualmente in terapia intensiva per problemi cardiovascolari, dove è arrivato con affanno respiratorio.

La situazione clinica al momento sarebbe stabile. Si tratta di un nuovo ricovero per l’86enne leader di Forza Italia che era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. In quell’occasione era stato ricoverato per dei controlli probabilmente legati a un episodio di aritmia.

Tra i primi a commentare il leader di Italia viva, Matteo Renzi: “Faccio un grande in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è di nuovo ricoverato al San Raffaele”.