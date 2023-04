Meteo Protezione Civile: Venerdì con peggioramento al Centro-Nord, possibili temporali

Un nuovo impulso perturbato nord-atlantico provocherà un veloce peggioramento atmosferico nella giornata di domani al Centro-Nord, con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Ovest, Emilia e Toscana. Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 7 Aprile 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Basso Piemonte, Lombardia sud-occidentale, settori più occidentali dell’Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Nord, ad eccezione delle pianure di Triveneto ed Emilia Romagna orientale, e sul resto della Toscana, in estensione serale ad Umbria, Marche e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: sparse al di sopra dei 1000-1200 m sui settori alpini occidentali, in estensione a quelli orientali ed all’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: valori minimi in sensibile aumento sulle zone alpine; massime in sensibile calo sul Nord-Ovest ed in locale sensibile aumento al Centro-Sud.

Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Puglia e zone ioniche, in rapida attenuazione; in serata localmente forti nord-orientali sulla Liguria ed occidentali sulla Sardegna settentrionale.

Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in calo; in serata tendente a molto mosso il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale.