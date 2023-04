Meteo: qualche notizia positiva per Pasquetta?

Siamo nel pieno della settimana Santa ed il freddo ha nuovamente preso possesso dell’Italia, come se ci trovassimo in pieno Inverno. L’anomala ondata di freddo tenderà a rientrare molto lentamente, ma nel frattempo altre perturbazioni si insedieranno nel Mediterraneo con al seguito rovesci e temporali.

Una di queste perturbazioni sarà realtà tra venerdì e domenica, come visto in questo articolo. Il maltempo partirà dal nord e terminerà la sua corsa al sud proprio nella giornata di Pasqua. E qui molti si pongono la domanda: “ma che tempo farà a Pasquetta?“. Ebbene aumentano le probabilità di un’Italia divisa in due. Ed ora vi spieghiamo il perché.

L’alta pressione delle Azzorre proverà a riconquistare terreno sul Mediterraneo centro-occidentale, ma nel frattempo avremo gli ultimi sussulti della perturbazione di Pasqua. Questi effetti li ritroveremo principalmente al sud nelle prime ore della giornata, fino al mattino: ci riferiamo a nubi e piogge sparse, in lento esaurimento nel corso della mattinata. Puglia, Calabria, Sicilia settentrionale sarebbero le regioni più a rischio in tal senso.

Sul resto d’Italia pare possa rivelarsi una Pasquetta più serena, quantomeno al mattino. Nel pomeriggio il rischio di rovesci e temporali riguarderà principalmente il Nordest e le regioni tirreniche, ma in questo caso risulteranno fenomeni isolati. Più soleggiato, invece, al Nordovest e sulle regioni adriatiche fino al Molise.

Inoltre per il sud e il basso Adriatico non ci sarĂ , quasi sicuramente, clima gradevole. Il freddo si farĂ ancora sentire per tutta la giornata con temperature non superiori ai 12-14°C. AndrĂ leggermente meglio sul lato tirrenico e al nord, dove la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere i 15-16°C.Â