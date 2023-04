Meteo: nelle prossime ore peggiora al Centro-Nord, temporali in arrivo, anche forti in serata

Un impulso freddo e instabile in discesa dall’area atlantica determinerà nelle prossime ore un peggioramento atmosferico sulle regioni centro settentrionali con piogge e temporali, soprattutto a partire dal pomeriggio.

I fenomeni, a carattere sparso, interesseranno i settori alpini/prealpini, il Piemonte, la Liguria, l’Emilia Romagna, infine in serata e nottata la Toscana, dove potranno verificarsi temporali di forte intensità , in particolare sui settori tirrenici. Possibili grandinate e frequenti fulminazioni associate ai fenomeni più intensi.

Sul resto delle regioni avremo tempo ampiamente stabile e in prevalenza soleggiato al Sud; annuvolamenti via via più compatti invece al Centro. Locali isolati rovesci pomeridiani attesi solo sull’Appennino meridionale.

Le temperature saranno in lieve generale aumento.