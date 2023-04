Meteo: week-end di Pasqua col rischio TEMPORALI

Una perturbazione ha interessato il Nordovest nelle ultime ore, dove è riuscita a portare un po’ di rovesci e temporali con accumuli variabili tra i 5 e i 30 mm. Nulla di eccezionale, ma un po’ di pioggia in questi tempi di magra è sempre la benvenuta, in attesa di una ripresa delle piogge migliori per risolvere la crisi idrica.

Ora questa perturbazione è costante movimento verso sud-est, pertanto il tempo peggiorerà gradualmente su gran parte del centro Italia e poi anche sul Meridione. Tale peggioramento avrà luogo nella giornata di sabato, poi concluderà la sua corsa nelle prime ore di Pasqua.

Questo significa che anche a Pasqua dovremo fare i conti con nubi, piovaschi e locali temporali! Ombrelli a portata di mano su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale già dal mattino, poi i temporali pomeridiani entreranno in scena su Molise, Abruzzo, Campania, Lazio, bassa Toscana, Umbria ed anche al Nordest.

Questa instabilità sarà accompagnata da temperature ancora invernali: pensate che in pieno giorno a Pasqua la colonnina di mercurio non andrà oltre i 13-14°C su gran parte dl sud, anche in presenza del Sole! Andrà meglio al nord e sul medio-alto Tirreno, dove si sfioreranno i 17-18°C.