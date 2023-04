Previsioni meteo: Pasquetta tra Sole, piogge e VENTO fastidioso

La Pasqua sarà instabile su tante regioni, soprattutto nelle ore pomeridiane, e presenterà ancora temperature inferiori alle medie del periodo. Il tempo di domenica ha ormai sempre meno dubbi, come chiarito in questo articolo.

Ma a Pasquetta? Ebbene il lunedì potrebbe rivelarsi un pizzico più stabile su molte regioni in più rispetto alla Pasqua, ma ecco che interverrà il vento a rompere le uova nel paniere.

Le correnti fredde balcaniche continueranno a soffiare sul Mediterraneo, motivo per cui potremo ancora osservare note instabili al mattino su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Altrove avremo cieli sereni o poco nuvolosi.

Ma il vento? Potrebbe essere proprio lui il vero nemico di giornata: le raffiche di maestrale soffieranno con forza su gran parte del sud Italia, oltre che su Molise, Abruzzo, Marche. Nel pomeriggio di Pasquetta un po’ di vento sostenuto anche sulle coste del Lazio.

Sul resto d’Italia pare che il vento possa mantenersi sul debole, o addirittura non esserci proprio come ad esempio in Val Padana. Saranno proprio le regioni del nord e del medio-alto Tirreno ad assaporare una Pasquetta più gradevole, con temperature massime fino a 15-17°C. Non proprio clima mite, ma quantomeno accettabile!

Farà ben più freddo sul medio-basso Adriatico e al sud: le temperature raggiungeranno con grande fatica i 12-14°C. Inoltre il vento amplificherà la sensazione del freddo!